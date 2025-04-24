بين الأمل والمعاناة.. معبر رفح يستقبل الجرحى الفلسطينيين وسط حصار إسرائيلي خانق

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 04:32 مساءً - كشف مصدر معروف في ميناء رفح البري في شمال سيناء، أن الجانب المصري من المعبر سيظل مفتوح إلى اليوم 38 على التوالي من أجل استقبال المصابين من الفلسطينيين والجرحى مع ذويهم، وهذا لتلقي الرعاية الطبية والعلاج في الخارج.

وعلى الصعيد الأخر تواصل كافة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الناحية الفلسطينية للمعبر، وتمنع دخول أي مساعدات إنسانية، وكشف المصدر أن الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف في حالة تأهب مستمر لاستقبال المصابين الفلسطينيين، ومنذ يوم 18 مارس الماضي استقبل المعبر 45 دفعه بها 1700 من المصابين والجرحى، بالإضافة إلى 2500 من المرافقين.

الجدير بالذكر أن إسرائيل قامت بإغلاق كافة المنافذ التي تؤدي إلى قطاع غزة منذ 2 مارس الفائت، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق إيقاف إطلاق النار في القطاع، وقد قامت قوات الاحتلال بالتوسع في العمليات البرية في رفح جنوب قطاع غزة.

وواصلت سلطات الاحتلال في منع دخول الشاحنات الخاصة بالمساعدات والمعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى قطاع غزة، وتبقي مئات الشاحنات مصطفة على جانبي الطريق في رفح والعريش بانتظار السماح لها بالمرور.