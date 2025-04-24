توقيع اتفاقية من أجل التعاون الإقليمي بين مصر والإمارات في مجال الطيران

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 03:35 مساءً - استقبل وزير الطيران المدني المصري سامح الحفني، وفدًا من الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، من أجل تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في مقر سلطة الطيران المدني المصرية، وذلك بحضور مسئولين من كلا الطرفين.

وقع الاتفاق كلًا من عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري، وسيف محمد السويدي المدير العام للهيئة الإماراتية، وذلك في إطار مساعي الجانبين لتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة، خاصة الذكاء الاصطناعي والتخطيط المستقبلي، وتبادل الخبرات الفنية.

سيتم تشكيل لجنة متابعة مشتركة لضمان تنفيذ الاتفاق والعمل على تنسيق الجهود بما يخدم تطور منظومة الطيران المدني في كلا البلدين.

أكد الحفني خلال اللقاء أن هذا التعاون يعكس العلاقات المتينة التي تربط مصر والإمارات، مشيرًا إلى أن الاتفاق يعد دفعة قوية نحو تحديث قطاع الطيران المصري عبر الاستفادة من التجارب الناجحة إقليميًا، وعلى رأسها التجربة الإماراتية التي تُعد من بين الأبرز عالميًا في هذا المجال.

شدد الوزير على أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل قطاع الطيران، مع التركيز على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات وتطوير البنية الرقمية بشكل شامل.

عبّر سيف السويدي عن تقديره العميق للتعاون مع مصر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الإمارات لتعزيز الشراكات الإقليمية في مجالات الابتكار والتقنية داخل قطاع النقل الجوي.

وأثنى على التقدم الملحوظ في البنية التحتية والكوادر الفنية التي يمتلكها قطاع الطيران المصري، مشيرًا إلى أهميتها في مواجهة التحديات العالمية ومواكبة التطور.