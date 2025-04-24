مشهد لافت... الشمس تتزين بهالة ساحرة في سماء جازان ”الهالة الشمسية”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 03:35 مساءً - في مشهد لافت جذب أنظار سكان منطقة جازان، ظهرت اليوم هالة ضوئية مدهشة تحيط بالشمس، عُرفت شعبيًا بـ"المزروبة".

وقد تداول الأهالي هذا المشهد النادر بكثافة على مواقع التواصل، معبرين عن اندهاشهم بجمال الظاهرة.

علميًا، يُطلق على هذه الظاهرة اسم "الهالة الشمسية" وهي نتيجة لانعكاس الضوء على بلورات الجليد الدقيقة العالقة في طبقات الجو العليا، تحديدًا داخل السحب الرقيقة.

رغم بساطتها الطبيعية، فإن تأثيرها البصري يترك انطباعًا سحريًا في الأفق، كما لو أن السماء قررت أن تعرض لوحة فنية عابرة.

مشهد اليوم لم يكن مجرد ظاهرة فلكية، بل لحظة جمال نادرة تذكرنا بعظمة الطبيعة وروعتها.