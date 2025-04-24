مصر تتألق في الكويت.. 4 باحثين يحصلون على جوائز مرموقة في مؤتمر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 03:35 مساءً - شارك الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في افتتاح الدورة الـ57 للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية، والذي استضافته الجامعة الدولية في الكويت، بمشاركة واسعة من رؤساء الجامعات والأكاديميين من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وشهدت الجلسة الافتتاحية تكريمًا علميًا مشرفًا لمصر، حيث فاز أربعة باحثين مصريين بجوائز الاتحاد؛ منهم طالبة من كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة حصلت على جائزة أفضل رسالة ماجستير، إلى جانب ثلاثة باحثين فازوا بجائزة يوسف بن سعيد لوتاه للباحثين الشباب، في إنجاز يعكس ريادة مصر العلمية عربيًا.

كما كرّم اتحاد الجامعات العربية الدكتور محمد أيمن عاشور، تقديرًا لدوره وجهود الدولة المصرية في دعم وتطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز التعاون العربي المشترك.

وأكد المؤتمر على أهمية مواصلة العمل ضمن الخطة الاستراتيجية 2020 – 2030، التي أشار إليها الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام للاتحاد، باعتبارها خارطة طريق لتعزيز التكامل الأكاديمي ومواكبة التحديات الراهنة في قطاع التعليم العالي على مستوى الوطن العربي.