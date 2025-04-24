بشرى جديدة لمستفيدي برنامج ”سكني” .. الصندوق العقاري يضخ مليارًا وربع تقريبًا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 03:35 مساءً - في خطوة تعكس التزامًا متجددًا بدعم المواطنين وتمكينهم من امتلاك مساكنهم، أعلن صندوق التنمية العقارية عن إيداع مبلغ يتجاوز مليار وخمسة وعشرين مليون ريال سعودي في حسابات مستفيدي برنامج "سكني" لشهر أبريل من عام 2025.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق "المهندس منصور بن ماضي" أن هذه المبالغ تأتي ضمن مبادرة دعم أرباح العقود التمويلية، والتي تُعد أحد أركان برامج الدعم السكني التي تهدف إلى تيسير الوصول إلى السكن الملائم للمواطنين السعوديين.

وأضاف "ابن ماضي" أن هذه الخطوة تعكس استمرار الصندوق في جهوده الرامية إلى تعزيز فرص التملك، وتحسين القدرة الشرائية للمستفيدين من خلال حلول تمويلية مرنة ومبتكرة تتماشى مع احتياجات الأسر السعودية.

وأشار إلى أن الشراكة القائمة بين الصندوق العقاري ومنظومة الإسكان والجهات التمويلية أصبحت نموذجًا يُحتذى به في التعاون المؤسسي، حيث تسهم هذه الشراكات في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد المبادرات الحيوية لرؤية المملكة 2030 – من خلال توفير الدعم المباشر وتمكين الأسر من الاستقرار السكني.

ويأتي هذا الإعلان كإشارة إيجابية جديدة تعزز من ثقة المواطنين في برامج الدعم، وتُبرز التقدم المستمر نحو مستقبل سكني أفضل ومستدام للجميع.