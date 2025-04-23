وفاة رئيس تونس الأسبق فؤاد المبزع عن عمر 92 عامًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 11:32 مساءً - ودّعت تونس اليوم الأربعاء 23 أفريل 2025 واحدًا من أبرز الشخصيات التي كان لها حضور فعّال في فترة ما بعد الثورة، حيث فارق الحياة فؤاد المبزع، الرئيس الأسبق المؤقت للبلاد، عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد مسيرة سياسية طويلة شهدت تقلده مناصب عليا في أوقات حساسة من تاريخ الوطن.

جاء صعود المبزع إلى سدة الحكم في أعقاب خروج الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي من البلاد متجهًا إلى السعودية، وهو الحدث الذي أعقبه إعلان المجلس الدستوري شغور منصب الرئاسة، مما جعل من فؤاد المبزع الشخصية التي وقع عليها الاختيار لقيادة الدولة مؤقتًا في يناير من عام 2011.

رغم أن ولايته كان من المفترض أن تنتهي في منتصف مارس من العام نفسه، إلا أن استحقاقات المرحلة الانتقالية فرضت استمراره في مهامه حتى تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي، والتي جرت في الرابع والعشرين من جويلية 2011، وأسفرت لاحقًا عن اختيار منصف المرزوقي رئيسًا لتونس في سبتمبر من ذلك العام.

لعب المبزع خلال فترة تسييره المؤقت للسلطة دورًا بالغ الأهمية في تهدئة المشهد وضمان الاستقرار السياسي والمؤسساتي، إلى حين تسليم مهام الرئاسة ضمن انتقال سلمي نادر في المنطقة آنذاك، لتسجل تلك المرحلة اسمه ضمن من ساهموا في العبور الآمن من زمن إلى زمن.