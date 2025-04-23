بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 45.79 نقطة بنسبة بلغت 0.58 في المئة ليبلغ مستوى 7896.24 نقطة وتم تداول 582.7 مليون سهم عبر 30214 صفقة نقدية بقيمة 122.7 مليون دينار كويتي (نحو 375.4 مليون دولار أمريكي).

وزاد مؤشر السوق الرئيسي 65.66 نقطة بنسبة بلغت 0.91 في المئة ليبلغ مستوى 7290.87 نقطة من خلال تداول 393.7 مليون سهم عبر 19141 صفقة نقدية بقيمة 55.7 مليون دينار (نحو 170.4 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 43.09 نقطة بنسبة بلغت 0.51 في المئة ليبلغ مستوى 8437.33 نقطة من خلال تداول 188.9 مليون سهم عبر 11073 صفقة بقيمة 66.9 مليون دينار (نحو 204.7 مليون دولار).

في موازاة ذلك نما مؤشر (رئيسي 50) بواقع 98.83 نقطة بنسبة بلغت 1.39 في المئة ليبلغ مستوى 7228.04 نقطة من خلال تداول 282.8 مليون سهم عبر 12158 صفقة نقدية بقيمة 41.6 مليون دينار (نحو 127.2 مليون دولار).