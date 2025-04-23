الأردن يتمسك بمواقفه الثابتة: لا لتسويات تضر بالقضية الفلسطينية ولا للمساس بمصالحه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 08:25 مساءً - خلال لقاء مع وفد أمريكي، أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني "فيصل الفايز"، رفض الأردن القاطع لأي تسويات تضر بالقضية الفلسطينية أو تمس بمصالحه الوطنية، مشددًا على موقف الملك عبدالله الثاني الذي يرفض "الوطن البديل" و"التوطين" مؤكدًا أن الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس خط أحمر.

وتناول اللقاء العلاقات الأردنية الأمريكية، حيث أشاد الفايز بمتانة هذه العلاقات وحرص الأردن على تعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين، كما تطرق إلى الإصلاحات الشاملة التي يشهدها الأردن، مستعرضًا التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهه نتيجة الأزمات الإقليمية.

الفايز أشار إلى أهمية الدعم الأمريكي المستمر للأردن، مطالبًا بإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على البلاد والعودة عن وقف بعض المساعدات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

وخلص إلى أن استقرار الأردن يمثل عنصرًا حيويًا لأمن المنطقة، وأن الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو قيام دولة فلسطينية وفقًا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.