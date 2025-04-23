مستقبل مشرق لأضرار المركبات... اتفاقية تجمع بين ركيزتين رئيسيتين في السعودية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 07:28 مساءً - قامت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" وهيئة التأمين بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك والهدف من هذا هو تعزيز تنظيم وتطوير قطاع التقييم لأضرار المركبات في السعودية.

كما أن الاتفاقية التي تم توقيعها في الرياض ارتكزت على تحسين جودة الخدمات التي ترتبط بتقييم الأضرار ودعم مستهدفات التنمية الوطنية.

كما تشمل الاتفاقية العديد من قطاعات التعاون مثل تطوير وتوسيع الخدمات الخاصة بالتقييم، وتعزيز الرقابة التعاونية للحد من المخالفات، بجانب إطلاق مبادرات نوعية مستقبلية.

كما عبر الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين المهندس ناجي الفيصل أن الاتفاقية تقوم بتسهيل تحسين وتنظيم قطاع تأمين المركبات.

وسوف تستمر تلك الاتفاقية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، مع آلية تفعيل تضم تشكيل عدة فرق عمل مشتركة وتبادل للمعلومات بصورة منظمة طبقًا لأعلى معايير الحوكمة.