في مشهد مهيب بمطار جدة.. السعودية تودع ملك الأردن بحفاوة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 06:31 مساءً - غادر الملك عبد الله الثاني ملك الأردن اليوم مدينة جدة يرافقه الوفد وهذا بعد انتهاء زيارته الرسمية للمملكة السعودية.

وكان في وداعه بمطار الملك عبد العزيز الدولي باقة من المسؤولين السعوديين، ومنهم الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير مكة المكرمة، و أمين محافظ جدة صالح بن علي التركي.

بالإضافة إلى مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، بجانب القائم على أعمال بالإنابة في سفارة السعودية بالاردن محمد بن حسن مؤنس، والقنصل العام للمملكة الأردنية الهاشمية بجدة محمد صلاح صبحي، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.