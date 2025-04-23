الشرع يرسم ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا تحديات دقيقة وتحالفات جديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 06:31 مساءً - أشاد رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا الرئيس "أحمد الشرع" عن تخطيطه للمرحلة القادمة في سوريا وذلك من خلال مقابلته مع صحيفة أمريكية ، ومن ضمن التخطيط كشف عن ثلاث ملفات ستغيِّر البلاد في أقرب وقت مُمكن.

أوضح الشرع أن بلاده تخوض محادثات مع كل من روسيا وتركيا حول مستقبل التواجد العسكري لكليهما داخل الأراضي السورية.

وبيّن أن هذا التقارب قد يفضي إلى تفاهمات استراتيجية، تسمح لأنقرة بلعب دور أكبر جنوب البلاد، مع تقليص تأثير القوى الكردية هناك، والحد من تمدد النفوذ الإيراني.

أما العلاقة مع موسكو، فتبقى، كما وصفها، “عمودًا ثابتًا” في السياسة السورية، رغم تحفظ الكرملين على بعض الطلبات السورية الأخيرة.

وجّه الرئيس السوري دعوة صريحة إلى الولايات المتحدة لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على بلاده، مشيرًا إلى أن استمرارها يعمق معاناة الشعب ويعرقل جهود الإعمار، ورغم إدراكه للشروط الأمريكية، عبّر عن رغبة دمشق في مناقشتها ومواءمتها مع الواقع الجديد.

وبالنسبة للشرع فإن وضع المقاتلين الأجانب الذين في صفوف الثورة هو من أخطر التحديات بالنسبة له.

وبينما تصرّ دول غربية على إقصائهم كشرط لرفع العقوبات، تواجه الحكومة ضغوطًا داخلية للحفاظ على استقرار التحالفات، وطرح الشرع خيار منح الجنسية لمن وصفهم بـ"الثابتين"، وهو ما أثار جدلاً دوليًا حول تداعيات هذا القرار.