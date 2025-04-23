زيارة ملكية حيوية.. الملك عبد الله الثاني في جدة لبحث تعزيز التعاون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 05:31 مساءً - وصل بحمد الله العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين إلى مدينة جدة بزيارة رسمية له اليوم، وكان ينتظره نائب أمير مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل مع أمين محافظة جدة صلح بن التركي، والذي يقوم بكافة أعمال سفارة السعودية في الأردن محمد بن حسن مؤنس في مطار الملك عبد العزيز الدولي.

وتلك الزيارة تأتي في إطار العمل على تعزيز العلاقة الثنائية بين السعودية والأردن، حيث من المتوقع أن تضم العديد من المباحثات والمحادثات المتعلقة بالاشتراك في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.

الجدير بالذكر أن الملك عبد الله الثاني سيقوم ببحث مع المسؤولين السعوديين لمعرفة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مواجهة التحديات الإقليمية والتحديات الدولية والتصدي لها، مع توسيع قطاعات التعاون في قطاعات مثل التجارة والطاقة والاستثمار.

الزيارة أيضًا تعد أحد الخطوات الهامة في تعزيز الروابط التاريخية بين المملكة السعودية والهاشمية حيث أن يجمع بين الدولتين العديد من العلاقات المتميزة والمبنية على التعاون المشترك والدعم المتبادل في قضايا المنطقة.