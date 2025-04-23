الأردن تصدم الإرهاب.. الشرطة تلاحق مقار الإخوان وتكشف مخطط تخريبي خطير

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 05:31 مساءً - قامت الشرطة الأردنية بتنفيذ قرار قضائي يتعلق بمصادرة مقار جماعة الإخوان الإرهابيين، وهذا فور اكتشاف مخطط تخريبي.

وجاء ذلك القرار اثر قيام وزارة الداخلية بإعلان حظر الأنشطة التي تتعلق بالجماعة، بجانب إغلاق كافة المقرات ومصادرة جميع الممتلكات.

وأكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أن التحقيقات أثبتت تورط عناصر الجماعة في أنشطة الهدف منها هو زعزعة استقرار وامن النظام، مما استدعى اتخاذ تلك الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن هذا القرار يعكس الجهود المستمرة من الحكومة الأردنية من أجل مكافحة الأنشطة التي تهدد الأمن الوطني، في وقت حساس تشهد فيه المنطقة بالعديد من المحاولات من الجماعات الإرهابية لزعزعة الاستقرار.