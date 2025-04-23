الأردن يحظر نشاطات جماعة الإخوان المسلمين…لا مكان للعبث بالأمن الوطني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 05:31 مساءً - في خطوة حازمة، أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، عن حظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، التي سبق حلّها، واعتبارها كيانًا غير قانوني لا يحق له ممارسة أي نشاط داخل المملكة.

وأوضح الفراية أن الانتماء إلى هذه الجماعة بات مخالفة صريحة للقانون، مشددًا على منع أي ترويج لأفكارها أو دعم لتحركاتها، لافتًا إلى أن الجهات المعنية رصدت تحركات سرّية لأعضاء الجماعة تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي والتأثير على الأمن العام والنسيج المجتمعي الأردني.

وأشار إلى أن ما تم ضبطه مؤخرًا من أسلحة مخبأة في مناطق سكنية، إلى جانب تقارير حول تدريبات مشبوهة داخل الأردن وخارجه، يكشف خطورة ما كانت تقوم به الجماعة خلف الكواليس، معتبرًا أن مثل هذه الأفعال لا يمكن التساهل معها أو غضّ الطرف عنها.

وفي السياق ذاته، أصدرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن بيانًا حذرت فيه من استخدام منصات التواصل الاجتماعي في الترويج للجماعات غير القانونية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، محذرة من اتخاذ إجراءات صارمة بحق من يتجاوز القوانين.

وأكدت الوحدة أن كل من ينشر أو يشارك أو يعلّق على محتوى يمجّد أو يروّج لتلك الجماعة سيكون عرضة للمساءلة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات المعمول به في المملكة.

ودعت الوحدة المستخدمين إلى التحلي بالمسؤولية الرقمية، وعدم الانخراط في أي نشاط إلكتروني قد يعرضهم للمحاسبة القانونية، مشيرة إلى أن الأجهزة المعنية لن تتوانى في رصد أي مخالفة ومتابعة مرتكبيها.