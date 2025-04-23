جامعة القاهرة تجمع بين القيادة والشباب.. مشاركة رئيس الجامعة ونوابه في مباراة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 12:35 مساءً - في مشهد يعكس تلاحم الجامعة بقياداتها وطلابها، شارك الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، إلى جانب عدد من نوابه والعمداء، في مباراة كرة قدم ودية مع طلاب أسرة "من أجل مصر" على ملاعب المدينة الرياضية.

ولم تقتصر المشاركة على الرياضة فقط، بل انضموا كذلك إلى ماراثون طلابي نشط، في حضور قيادات من كليات مختلفة وعدد من مسؤولي رعاية الشباب.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه الفعاليات تأتي ضمن استراتيجية الجامعة لإثراء الحياة الطلابية بأنشطة متنوعة ومستمرة، تهدف لاكتشاف الطاقات الشابة وتوجيهها، مشددًا على أن دعم المواهب وتعزيز روح الانتماء من أولويات العمل الجامعي.