هجوم مفاجئ لأسماك القرش يثير الذعر على سواحل ”الخضيرة” ويودي بحياة رجل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 12:35 مساءً - شهدت شواطئ مدينة الخضيرة الواقعة على البحر المتوسط لحظات من الفوضى والخوف، عقب هجوم غير متوقع لأسماك القرش أسفر عن وفاة رجل كان يسبح قرب مصبّ النهر.

وتواصل فرق الإنقاذ جهودها في البحث عن الغواص الذي اختفى بعد الحادث، بينما أُغلقت الشواطئ المجاورة في مناطق ميخموريت وبيت يناي وناوريم كإجراء احترازي.

الغريب أن بعض مرتادي الشواطئ ظهروا في مقاطع مصورة وهم يقتربون من أسماك القرش ويحاولون لمسها، ما أثار انتقادات حادة من منظمات تعنى بحقوق الحيوان، التي وصفت هذا التصرف بغير المسؤول والمزعج للكائنات البحرية.

كما قالت جمعية "مزرعة الحرية" في خطاب لها :

"الطبيعة منظومة كبيرة لها توازنها واحترامها وليس مكانًا للترفيه".

وأضافت الجمعية:

"حينما نعبث بهذا النظام، تكون النتائج أحيانًا مأساوية".

الحادث المؤلم أعاد التذكير بقوة الطبيعة، وبأن تجاهل حدودها قد يحمل في طياته ثمناً باهظاً، ليس فقط للبشر، بل لجميع الكائنات الحية التي تشاركهم هذا الكوكب.