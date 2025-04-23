ظاهرة فلكية غريبة.. ظهور وجه مبتسم في سماء الإمارات يوم الجمعة القادمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 12:35 مساءً - ظاهرة جديدة تحدث في فلك الإمارات، ومن المنتظر ظهورها في شكل وجه مبتسم في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة القادم، والموافق ٢٥ إبريل.

أعلن إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك أن السماء الشرقية في الإمارات سوف يضم ظهور كوكبي الزهرة والمشترى بجانب ظهور آخر قمر لشهر شوال هذا العام.

في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة، سيظهر الكوكبين على الجانبين وكأنهم يمثلوا شكل العين، وفي المنتصف هلال القمر وكأنه يمثل الابتسامة، ويظهر الشكل المبتسم للجميع.

جدير بالذكر أن حركة الكواكب تكون قريبة في هذه اللحظة، بالإضافة إلى ظهور كوكب نيبتون، ولكنه صغير للغاية ولا يُرى بالعين المجردة.