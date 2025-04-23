لتحسين مستوى الخدمات.. إنشاء استراحة مبتكرة لمندوبي التوصيل في الخبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 11:29 صباحاً - في مبادرة جديدة تهدف إلى تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الخدمات، أقامت الهيئة العامة للنقل أول استراحة مخصصة لمندوبي توصيل الطلبات في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية تطويرية تسعى إلى تعزيز راحة العاملين في هذا المجال الحيوي، وتوفير بيئة عمل أكثر أمانًا وإنسانية.

الاستراحة صُممت بمعايير مدروسة، وتضم مرافق خدمية متكاملة، منها أماكن مريحة للجلوس، ومرافق صحية نظيفة، ومواقف آمنة للمركبات، إضافة إلى خدمات داعمة تلبي احتياجات المندوبين أثناء تنقلاتهم اليومية.

هذا المشروع لا يقف عند حد توفير الراحة فقط، بل يُعد جزءًا من خطة شاملة لتحديث البنية التحتية لقطاع التوصيل، والمضي قدمًا نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر تمكين الكفاءات العاملة في الخدمات، والارتقاء بجودة الحياة.

وهذا له العديد من النتائج الإيجابية منها: رضا العملاء، خفض الإرهاق، تقليل نسبة الحوادث، وتعزيز الكفاءة، كما يُعد المشروع نموذجًا أوليًا قابلًا للتوسع في مختلف مناطق المملكة، ضمن سلسلة من المبادرات المستقبلية الداعمة لهذا القطاع الحيوي.