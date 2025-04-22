استقبال مهيب في سماء جدة.. الطائرات الحربية السعودية تفتتح زيارة مودي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أبريل 2025 07:29 مساءً - في زيارة رسمية توجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك عقب أن تلقى دعوة من ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان".

وقد وثق مقطع فيديو لحظة دخول الطائرة الرئاسية الهندية الأجواء السعودية، حيث ظهرت الطائرات الحربية السعودية وهي ترافقها في مشهد يعكس حفاوة الاستقبال والتقدير الرسمي للضيف.

وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس وزراء هندي إلى المملكة منذ ست سنوات، ومن المقرر أن تستمر لمدة يومين، تتخللها مباحثات لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.