قمة حاسمة في موسكو.. بوتين وسلطان عمان يتواجهان لبحث مصير الشرق الأوسط...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أبريل 2025 06:31 مساءً - من المقرر أن يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان في موسكو، من أجل بحث عدد من القضايا الدولية والإقليمية، ومن المقرر أن تتصدر الأزمات في الشرق الأوسط والملف النووي الإيراني جدول أعمال اللقاء، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين روسيا وعمان.

كما تسعى موسكو من أجل الاستفادة من العلاقات التاريخية مع مسقط لتقوية المواقف في الملفات الإقليمية، وفي المقابل تركز عمان على الحفاظ على دورها كوسيط محايد، حيث أنها كانت تلعب في الماضي دور مهم في الوساطة بين إيران والغرب بخصوص الملف النووي.

والجدير بالذكر أن عمان تواصل تعزيز علاقاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، وتعتبرها بمثابة جسر للتفاهم بين الأطراف المتنازعة في المنطقة.