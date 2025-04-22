إحباط ورفض... خطاب ناري لاتحاد النقابات العالمي في مؤتمر العمل العربي يكشف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أبريل 2025 05:29 مساءً - خلال الدورة رقم 51 من مؤتمر العمل العربي الذي أقيم في القاهرة، قام أشرف الدوكار رئيس نقابة العاملين بإلقاء كلمة نيابة عن اتحاد النقابات العالمي، وشكر خلالها القائمين على المؤتمر وأكد على عمق العلاقة التاريخية بين الشعوب العربية والاتحاد.

كما تحدث الدوكار عن التحديات الحالية التي يواجهها أبناء الطبقة العاملة مثل الأزمة الرأسمالية والفقر المتزايد، كما تطرق إلى التدهور البيئي و الصراعات الجيوسياسية التي تهدد الأمن العالمي.

وقد تم التأكيد على أن هذا الهجوم المستمر على حقوق العمال بما في هذا ضعف الرواتب وانتشار الهشاشة الوظيفية، كما تم انتقاد السياسات الاقتصادية التي تولي الأولوية للإنفاق الحروب على حساب رفاهية بعض الشعوب.

وقد حظيت القضية الفلسطينية بحيز كبير في الكلمة حيث قام بإدانة الاتحاد الإبادة الجماعية في غزة وفي الضفة العربية، وقام بتحميل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كامل المسؤولية عن تلك الانتهاكات.

وفي الختام، أعلن الدوكار عن احتفال اتحاد النقابات العالمي بمرور 80 عامًا على تأسيسه في 2025، مؤكدًا استمرار الاتحاد في نضاله من أجل العدالة الاجتماعية وحقوق العمال.