الذهب يلامس 3500 دولار للأونصة

الذهب يلامس 3500 دولار للأونصةبلغت أسعار الذهب ذروة قياسية ولامست عتبة 3500 دولار اليوم، إذ أدت مخاوف ناجمة عن انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول إلى النأي عن المخاطرة، ودفعت المستثمرين للإقبال على الذهب باعتباره ملاذا آمنا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 3493.41 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعدما لامس مستوى قياسيا مرتفعا عند 3500.05 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.3 إلى 2502.40 دولار.

ويعتبر الذهب ملاذا آمنا في مواجهة حالة الضبابية الاقتصادية، وزاد قرابة 33 بالمئة منذ بداية العام. وتترقب الأسواق تعليقات من عدة مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع، على أمل الحصول على مؤشرات حول مسار السياسة النقدية وسط مخاوف بشأن استقلال البنك المركزي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 32.80 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 972.20 دولار، وصعد البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 948.14 دولار.