كارثة صحية.. النائبة مي رشدي تطالب بحظر الإندومي بعد سلسلة وفيات مفجعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أبريل 2025 04:32 مساءً - قامت النائبة مي أسامة رشدي بتقديم مقترح برلماني من أجل حظر بيع وتداول منتج "الاندومي" في مصر، والسبب وراء هذا هو الأضرار الصحية الجسيمة التي يسببها.

كما أبدت النائبة قلقها من انتشار هذه الشعرية بين الأطفال وبين الكبار، وعلى الرغم من التحذيرات الطبية التي تدل على خطورتها.

وقد أشارت النائبة أن هناك العديد من حالات الوفاة في مصر بسبب تناول الإندومي، ومنها عدة حالات تسمم غذائي في العديد من المناطق.

وكشفت أن هيئة السلامة الغذائية قامت بحسب الإندومي من الأسواق في عام 2022، وهذا بسبب المحتوى الضار، ألا أن المنتج مازال يتم تداوله.

طالبت النائبة بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة من أجل الحد من استهلاك هذا المنتج، وأشارت أن هناك دول أخرى قامت بحضرة بسبب المواد السامة التي يحملها بين مكوناته.