انطلاق البطولة الجماعية في الألعاب الإلكترونية.. أكاديمية Gen.G العالمية بين السعودية والإمارات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أبريل 2025 09:31 مساءً - في سابقة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أعلنت أكاديمية Gen.G العالمية – الذراع المعرفي لمنظمة Gen.G الرائدة في الرياضات الإلكترونية – عن انطلاق بطولة جامعية تهدف للجمع بين التمكين الأكاديمي والتنافس بهدف الوصول إلى كأس Gen.G الجامعي.

هذه المبادرة الاستثنائية تجمع نخبة من طلاب أكثر من 15 جامعة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيخوضون تحديات مثيرة في ألعاب PUBG Mobile وHonor of Kings وValorant، ليتنافسوا على جوائز مجموعها 11,000 دولار أمريكي وقد بلغ عدد المشاركين المسجلين 300 طالب، يمثلون الجيل الصاعد في مشهد الألعاب الإلكترونية الجامعية.

ليست مجرد بطولة تقليدية، بل رؤية تعليمية متكاملة إذ يتضمن البرنامج ورش عمل تدريبية بقيادة خبراء عالميين، وندوات معرفية، ومؤتمرات تسلط الضوء على الركائز الأساسية في صناعة الألعاب الإلكترونية، مما يتيح للمشاركين استكشاف هذا القطاع من منظور أكاديمي وعملي.

وتقوم شركة HONOR بدور عظيم في هذا الحدث حيث تقوم بتمليك مشاركيها بهواتفها وتشمل أنظمة تبريد عالية حتى يضمن تجربة لعب احترافية على أعلى مستوى.

وفي هذا الإطار، صرّح غوان وانغ، رئيس أكاديمية Gen.G، قائلاً:

"الحماس الذي لمسناه من طلاب الجامعات يؤكد أن مستقبل الرياضات الإلكترونية في منطقتنا مشرق نسعى لأن تكون هذه البطولة حجر أساس لتأسيس بيئة جامعية تنافسية وتوعوية في الوقت ذاته."

من جهته، عبّر إنغمار وانغ، الرئيس التنفيذي لشركة HONOR في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن سعادته بالشراكة، قائلاً:

"في HONOR، نؤمن بأن الرياضات الإلكترونية أكثر من مجرد ترفيه، إنها محرك للإبداع والانتماء ونحن فخورون بدعم هذه الرحلة عبر تقنياتنا المتطورة التي تمكّن اللاعبين من التعبير عن قدراتهم الحقيقية."

أما شركة Level Infinite التابعة لـ Tencent، فقد أكدت على أهمية دعم المشهد الجامعي، حيث صرّح ممثلها الإقليمي بالقول:

"نعتبر الطلبة ركيزة أساسية في بنية مجتمع الألعاب، ودورهم يتعاظم يوماً بعد يوم في دفع حدود الإبداع داخل هذا المجال."

وتتفق تلك المبادرة مع أهداف المملكة السعودية للتطوير من صناعة الألعاب الإلكترونية من خلال أماكنها المنتشرة في سيول وشنغهاي ولوس أنجلوس، والآن في قلب العاصمة الرياض.

للمزيد من التفاصيل حول كأس Gen.G الجامعي، أو للاستفسار عن فرص الشراكة، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للبطولة.