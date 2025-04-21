لقاء دبلوماسي رفيع يعكس عمق العلاقات الأخوية بين المملكة السعودية ومصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أبريل 2025 09:31 مساءً - في مشهد يعكس رسوخ الأواصر الدبلوماسية والتعاون بين بلدين شقيقين، استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، صباح اليوم في مقر الوزارة بالعاصمة الرياض، نظيره المصري في وزارة الخارجية والهجرة في مصر الدكتور بدر عبد العاطي.

وقد تناول اللقاء الثنائي سُبل توطيد الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، في ظل روابط الأخوة والتاريخ المشترك، حيث تم بحث مجالات التعاون المتعددة، واستعراض أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

وبعد تلك الجلسة اجتمعا الوزيران اجتماع آخر وقد تم خلال الاجتماع مناقشة آليات تعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والعمل على رفع مستوى التنسيق تجاه القضايا ذات الأولوية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، إلى جانب استعراض أبرز المستجدات الإقليمية والدولية وجهود البلدين حيالها.

وشهد الاجتماع حضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين، حيث شارك من الجانب السعودي كل من: الدكتور سعود الساطي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير صالح الحصيني، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، والسيد غازي العنزي، مدير عام الإدارة العامة للدول العربية.

ومثّل الوفد المصري السفير إيهاب أبو سريع سفير مصر لدى المملكة، والسفير إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية العربية.

ويأتي هذا اللقاء تأكيداً على وحدة المواقف وتكامل الرؤى بين الرياض والقاهرة، واستمراراً لمسيرة تاريخية من العمل العربي المشترك الذي يجمع البلدين.