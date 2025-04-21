بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 6.75 نقطة بنسبة 0.09 بالمئة، ليبلغ مستوى 7873.77 نقطة، حيث تم تداول 454.18 مليون سهم عبر 22775 صفقة نقدية بقيمة 97.9 مليون دينار (نحو 299.5 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 18.96 نقطة بنسبة 0.26 بالمئة، ليبلغ مستوى 7231.08 نقطة من خلال تداول 283.18 مليون سهم عبر 13932 صفقة نقدية بقيمة 38.7 مليون دينار (نحو 118.4 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 4.03 نقطة بنسبة 0.05 بالمئة، ليبلغ مستوى 8423.07 نقطة من خلال تداول 170.9 مليون سهم عبر 8843 صفقة بقيمة 59.2 مليون دينار (نحو 181.15 مليون دولار).

في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بواقع 20.96 نقطة بنسبة بلغت 0.30 بالمئة، ليبلغ مستوى 7062.18 نقطة من خلال تداول 214 مليون سهم عبر 9830 صفقة نقدية بقيمة 31.8 مليون دينار (نحو 97.3 مليون دولار).