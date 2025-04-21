بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 6.75 نقطة بنسبة 0.09 بالمئة، ليبلغ مستوى 7873.77 نقطة، حيث تم تداول 454.18 مليون سهم عبر 22775 صفقة نقدية بقيمة 97.9 مليون دينار (نحو 299.5 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 18.96 نقطة بنسبة 0.26 بالمئة، ليبلغ مستوى 7231.08 نقطة من خلال تداول 283.18 مليون سهم عبر 13932 صفقة نقدية بقيمة 38.7 مليون دينار (نحو 118.4 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 4.03 نقطة بنسبة 0.05 بالمئة، ليبلغ مستوى 8423.07 نقطة من خلال تداول 170.9 مليون سهم عبر 8843 صفقة بقيمة 59.2 مليون دينار (نحو 181.15 مليون دولار).
في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بواقع 20.96 نقطة بنسبة بلغت 0.30 بالمئة، ليبلغ مستوى 7062.18 نقطة من خلال تداول 214 مليون سهم عبر 9830 صفقة نقدية بقيمة 31.8 مليون دينار (نحو 97.3 مليون دولار).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بورصة الكويت تغلق على انخفاض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.