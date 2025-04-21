موقف مصري سعودي موحد بشأن حل الدولتين وتهجير الفلسطينيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أبريل 2025 08:24 مساءً - تجسيدًا للروابط الأخوية العميقة التي تجمع مصر والسعودية وشعبيهما، وتأكيد على شراكتهما الاستراتيجية المتنامية وبناءًا على توجيهات القيادتين الحكيمتين للرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الرامية إلى تعزيز أواصر التعاون الثنائي في كافة الأصعدة، استضافت الرياض في الحادي والعشرين من أبريل عام 2025 اجتماع هام للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين الشقيقين.

وقد ترأس هذا الاجتماع رفيع المستوى كل من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية والأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية.

بهدف توطيد الروابط الأخوية بين الدولتين، استكشفت المباحثات السياسية آفاق جديدة لتنمية التعاون المشترك في شتى الأصعدة.

وقد تجسد هذا المسعى في الاتفاق على ضرورة تفعيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي في أقرب فرصة، كونه آلية محورية للنهوض بمستويات التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والدفاعية والأمنية.

كما تم التأكيد على قيمة الاستفادة القصوى من اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة لدفع عجلة التعاون الاستثماري بين البلدين الشقيقين.