البدأ في جولات رقابية على المسالخ استعدادًا لموسم حج 1446هـ

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أبريل 2025 07:28 مساءً - ضمن الاستعدادات المكثفة لموسم الحج، بدأ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في العاصمة المقدسة، تنفيذ حملات تفتيشية على المسالخ والأسواق العامة بهدف التأكد من جاهزيتها لتقديم خدمات صحية وآمنة لحجاج بيت الله الحرام.

الجولات التي يشرف عليها قسم الأسواق والمسالخ، ركزت على متابعة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية داخل المسالخ، وفحص مدى جاهزية المعدات والعاملين، مع تقديم التوجيهات الفنية اللازمة لرفع كفاءة العمل وتحقيق أعلى درجات السلامة والنظافة.

من جانبه، أوضح مدير مكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة، الدكتور محمد الحتيرشي، أن هذه الجولات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف لضمان جودة اللحوم وسلامتها، مشددًا على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية في جميع نقاط الذبح المعتمدة.

وأشار الحتيرشي إلى أن فرق الرقابة ستواصل أعمالها المكثفة طوال موسم الحج، لتشمل إلى جانب المسالخ، أسواق النفع العام، بما يضمن تقديم خدمات بمستوى عالٍ يليق بضيوف الرحمن ويعكس جهود المملكة في رعاية الحجاج.