أونروا: غزة تختنق.. والنساء والأطفال يدفعون الثمن

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أبريل 2025 05:29 مساءً - حذّرت وكالة "أونروا" من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة وصل إلى مراحل مأساوية، مؤكدة أن المدنيين وخاصة النساء والأطفال يتحملون العبء الأكبر من استمرار العمليات العسكرية.

وفي بيان مقتضب على منصة "إكس"، شددت الوكالة على أن ما يجري لا يمكن تبريره تحت أي ظرف، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفرض وقف لإطلاق النار.

وأضافت أن الحصار المتواصل ومنع دخول المساعدات الإنسانية فاقم من حجم المعاناة، مشيرة إلى أن سكان القطاع يواجهون نقصًا حادًا في الإمدادات الأساسية.

وتستضيف مراكز الإيواء التابعة للأونروا أكثر من 90 ألف نازح في 115 موقعًا مختلفًا داخل غزة، بينما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 420 ألف شخص اضطروا للنزوح مجددًا منذ منتصف مارس.