جامعة الإمام محمد بن سعود تفتح باب التسجيل في برامج الدراسات العليا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أبريل 2025 03:31 مساءً - كشفت جامعة الإمام محمد الإسلامية عن فتح باب التسجيل في برامج الدراسات العليا المجانية للعام الجامعي 1447 هـ، حيث بدأ التقديم اليوم، على أن يستمر حتى يوم الإثنين 30 شوال 1446 هـ، الموافق 28 أبريل 2025.

البرامج الدراسية المتاحة

تتضمن الفرص الدراسية المجانية لهذا العام برامج متنوعة تشمل:

الدكتوراه

الماجستير

الدبلوم العالي

كيفية التقديم

يمكن للطلاب الراغبين في التقديم الدخول عبر موقع الجامعة، الذي يتيح لهم إتمام الإجراءات اللازمة للتسجيل.

الشروط العامة للتقديم