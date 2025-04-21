مستشار موارد بشرية يوضح أبرز الأخطاء في المقابلات الوظيفية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أبريل 2025 03:31 مساءً - سلّط مستشار الموارد البشرية رضوان الجلواح الضوء على عدد من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الباحثون في أثناء المقابلات الوظيفية، مشددًا على أهمية الاستعداد النفسي والمعرفي قبل دخول هذا النوع من اللقاءات.

وخلال حديثه في برنامج "يا هلا" أوضح الجلواح أن من أبرز هذه الأخطاء هو "قلة النوم وضعف التركيز قبل المقابلة"، مما يؤثر سلبًا على الحضور الذهني وطريقة التفاعل مع الأسئلة المطروحة.

وأشار إلى ضرورة أن يكون المتقدم مطّلعًا بشكل جيد على سيرته الذاتية، وأن يفهم طبيعة جهة العمل، وما تقدمه من خدمات مع الإلمام التام بمتطلبات الوظيفة التي يتقدم لها.

ونوّه إلى أهمية تأجيل الحديث عن العائد المادي إلى نهاية المقابلة، وعدم طرحه في البداية، مشددًا على ضرورة التركيز على تقديم إجابات إيجابية، وتجنب التردد، مع تعزيز الثقة بالنفس وعدم رفع سقف التوقعات بشكل مبالغ فيه.

وتأتي هذه النصائح في وقت تزداد فيه المنافسة على الفرص الوظيفية، ما يجعل من حسن الاستعداد والتصرف خلال المقابلات عاملًا حاسمًا في الحصول على الوظيفة.