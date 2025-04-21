”موانئ” تعزز الربط الملاحي بإطلاق خدمة شحن جديدة عبر ميناء جدة الإسلامي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أبريل 2025 03:31 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن تدشين خدمة الشحن البحرية الجديدة IMB1 التابعة لشركة CSTAR LINE، وذلك عبر ميناء جدة الإسلامي، في خطوة نوعية تدعم جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الربط التجاري بين المملكة ومختلف الأسواق العالمية.

وتهدف هذه الخدمة إلى ربط ميناء جدة الإسلامي بمجموعة من أبرز الموانئ الدولية، تشمل نهافا شيفا وموندرا في الهند، وميناء إيفياب في تركيا، ونوفوروسيسك في روسيا، بالإضافة إلى ميناء جبل علي في الإمارات. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للخدمة الجديدة نحو 2,100 حاوية نمطية، مما يعكس التوسع الكبير في حركة الشحن والخدمات اللوجستية بالمملكة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تسعى إلى ترسيخ موقع المملكة كمركز لوجستي محوري يربط بين ثلاث قارات، من خلال تطوير البنية التحتية للموانئ، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز تدفق التبادل التجاري عبر شبكة متكاملة من الموانئ البحرية.

وأكدت "موانئ" أن إضافة هذه الخدمة النوعية يُسهم في تسهيل حركة الصادرات والواردات، ويدعم سلاسل الإمداد الوطنية، كما يعزز من تنافسية ميناء جدة الإسلامي على المستويين الإقليمي والدولي، باعتباره واحدًا من أبرز الموانئ على ساحل البحر الأحمر.

وتواصل الهيئة العامة للموانئ توسيع شراكاتها مع كبرى شركات الشحن البحري والخطوط الملاحية العالمية، بما يُعزز من جاهزية الموانئ السعودية ويمنحها مرونة أكبر في الاستجابة لمتطلبات السوق العالمية، في ظل رؤية طموحة تجعل من المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا بحلول 2030.