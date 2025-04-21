الداخلية تحذر الطلاب من مخاطر المخدرات عبر ندوات توعوية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أبريل 2025 01:28 مساءً - كثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع الجهات المختصة، لقاءاتها التوعوية لطلاب المدارس والجامعات في مختلف أنحاء الجمهورية، هدفت هذه اللقاءات إلى تسليط الضوء على مخاطر تعاطي المخدرات لا سيما الأنواع المستحدثة.

وتوضيح آثارها السلبية وتهديدها لهذه الفئة العمرية، بالإضافة إلى استعراض سبل الوقاية منها، كما تضمنت الفعاليات عرض مقاطع فيديو وثائقية تبرز جهود الإدارة في ضبط العديد من قضايا المخدرات، مما يعكس كفاءة الأجهزة الأمنية في التصدي لمحاولات ترويجها.

تأتي هذه الجهود في سياق اهتمام وزارة الداخلية بتعزيز التواصل والمشاركة المجتمعية بهدف التوعية بمخاطر المخدرات، وقد حظيت هذه المبادرة بتقدير واستحسان كبيرين من القائمين عليها والمشاركين فيها.