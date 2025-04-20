مشاركة مصرية لافتة في ”قطر تبدع 2025” ووزير الثقافة يتدخل لحل أزمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 07:28 مساءً - وصل الدكتور أحمد فؤاد هنو إلى العاصمة القطرية الدوحة، في إطار زيارة رسمية تمثل ثاني محطات جولته الخارجية، للمشاركة في الدورة الجديدة من مهرجان "قطر تبدع 2025" الذي يُعد من أبرز التظاهرات الثقافية في المنطقة، حيث يجمع بين مؤسسات دولية ومبدعين من مختلف أنحاء العالم في احتفال فني وفكري متنوع.

استُقبل الوزير لدى وصوله إلى مطار حمد الدولي من قبل محمد سعد الرميحي، مدير متاحف قطر، والسفير المصري في الدوحة عمرو الشربيني، في لقاء يعكس دفء العلاقات الثقافية المتنامية بين البلدين، ورغبة الجانبين في دعم التبادل الإبداعي والفني.

وتأتي هذه المشاركة الرسمية لتؤكد حرص الدولة المصرية على التواجد الفاعل في المحافل الثقافية الكبرى، وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي من خلال التعاون مع دول الخليج في مجالات التراث والفنون والمبادرات الإبداعية، في وقت يسعى فيه المهرجان إلى تسليط الضوء على الإنتاج الثقافي المعاصر وتقديمه على الساحة العالمية.

ويتضمن جدول زيارة وزير الثقافة حضور عدد من الفعاليات الفكرية، إلى جانب لقاءات ثنائية مع شخصيات ثقافية وفنية، كما سيواكب عروضًا حية ومناقشات ضمن فعاليات المهرجان، الذي يمثل فرصة لتبادل الرؤى والأفكار في قضايا الإبداع وتقاطعاته مع المجتمع.