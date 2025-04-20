الهيئة العامة للنقل تعزز الكفاءات البشرية في القطاع البحري

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 07:28 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للنقل اليوم عن إنجازات كبيرة في مجال تطوير الكوادر البشرية في القطاع البحري خلال الربع الأول من العام الجاري.

حيث تم إصدار أكثر من 180 شهادة تأهيلية للمتدربين عبر منصة "لوجستي"، وذلك ضمن المبادرات المستمرة التي تهدف إلى رفع مستوى الأداء وتحسين الكفاءات في هذا المجال الحيوي.

كما أكدت الهيئة أنها نظمت أكثر من 73 دورة تدريبية بحرية متخصصة، شملت مختلف التخصصات البحرية، وشارك فيها حوالي 1,159 متدربًا، من بينهم 20 متدربة، ما يعكس التزام الهيئة بدعم المرأة في قطاع النقل البحري وتعزيز مشاركتها في هذا المجال.

هذه الدورات تهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة في السوق البحري.

وفي إطار متصل، تم منح أكثر من 243 شهادة حضور لدورات تدريبية متنوعة، مما يساهم في تأهيل هؤلاء المشاركين بشكل عملي ويعزز جاهزيتهم للعمل الميداني.

كما أجرت الهيئة 13 اختبارًا لتقييم 82 طالبًا وطالبة، لضمان استعدادهم الكامل للالتحاق بالقطاع البحري.

من جانب آخر، أتمت الهيئة أكثر من 1,210 عملية اعتراف بشهادات كفاءة بحرية أجنبية، وهو ما يسهم في رفع مستوى الخبرة والاحترافية في هذا القطاع.

تأتي هذه المبادرات ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير الكوادر الوطنية في مجال النقل البحري، ودعم التعليم والتدريب بما يتماشى مع أحدث التطورات والتقنيات العالمية.

وتستهدف الهيئة من خلال هذه المبادرات تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز مكانة المملكة على الصعيد الدولي، بما يعكس التزامها العميق بأعلى معايير السلامة والكفاءة في هذا القطاع الحيوي.