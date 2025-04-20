نواب شيعة في العراق يعملون على منع ظهور الرئيس السوري أحمد الشرع

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 07:28 مساءً - كشف نواب شيعة في البرلمان العراقي عن بدء حملة لجمع التواقيع البرلمانية بهدف إصدار قرار يمنع حضور الرئيس السوري أحمد الشرع إلى القمة العربية المرتقبة في العراق.

وقد جمعت حوالي 50 توقيعًا حتى الآن، حيث يعتبرون اجتماع محمد شياع السوداني رئيس الوزراء بالشرع "موضوع مثير للجدل، ويطالبون بمعرفة ما حول طبيعته.

حيث أكدت الحكومة العراقية أن الزيارة لم تكن في الخفاء كما يقال، وأنه كان هناك اتفاق مسبق على إعلانها في وقت لاحق.

حيث أفادت الحكومة أن رئيس الوزراء يتعامل بواقعية سياسية بعيدة عن الشعارات، وأكد أنه يأمل في تقديم العراق كدولة تتمتع بالتوازن في الساحة الدولية.

وأكد البيان الحكومي أن التوافق مع الشرع ليس بمثابة حدث عابر في الساحة السياسية، بل يتوافق مع الظروف المتغيرة في المنطقة.

وذكر البيان أنه لا يمكن التنافس مع السوداني فيما يخص القضايا الاستراتيجية للمكون الرئيسي في العراق"، في إشارة إلى المكون الشيعي