البابا تواضروس: ما يحدث في غزة تخطى جميع القيم الإنسانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 06:31 مساءً - صرح بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البابا تواضروس الثاني، أن الأحداث الجارية في قطاع غزة تجاوزت جميع القيم الإنسانية، وأكد أن هذه الأفعال الوحشية لا تعكس الطبيعة الحيوانية، بل هي نتيجة لصنع الإنسان عندما يبتعد عن الله.

وأشار البابا تواضروس أن الأحداث الجارية في غزة تسمي بالتجويع والتهجير والتدمير الشامل لجميع أمور البنية التحتية، وهو ما يتجاوز حدود الإنسانية بكل المعايير.

كما أكد أن جميع النزاعات الدموية في غزة والعديد من دول المنطقة تُظهر غياب الرحمة.

وأعرب أن الطبيعة الحيوانية لا تظهر مثل هذه الوحشية التي تنشأ فقط من الإنسان عندما يبتعد عن الله.

وعلى الجانب الآخر، أشاد البابا تواضروس بالدور الدبلوماسي والإنساني الذي تلعبه مصر في دعم القضية الفلسطينية، وأوضح أنها لم تتنازل عن القضية على مر السنين، بل أنها كانت ولا تزال لاعبًا أساسيًا في الجهود المبذولة لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل.