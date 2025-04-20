التحالف الإسلامي يقوي إمكانيات الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 06:31 مساءً - أنشأ التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب برنامج تدريبي متخصص في تحليل البيانات الخاصة بقضايا الإرهاب، وذلك من أجل تحفيز المهارات التحليلية الخاصة بالمشاركين من الدول الأعضاء.

ويأتي هذا العنوان باسم "تحليل المعلومات والبيانات المتعلقة بقضايا الإرهاب" كما أن مقره هو مركز التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب بالرياض.

وكل ذلك لتحسين قدرات المشاركين في تجميع وتحليل جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل الإرهابية، كما يساهم في تعزيز وتنسيق الجهود المحلية والدولية لمواجهة الإرهاب بجميع أشكاله.

حيث يتضمن برامج منح المملكة العربية السعودية، 46 برنامج تدريبي يهدف إلى تأهيل جميع مرشحي الدول الأعضاء وتعزيز مهاراتهم في المجالات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وهذا يعمل على تحسين التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب.