التسجيل في النقل المدرسي مفتوح الآن للعام الدراسي 1447هـ.. ورافد توضح الفئات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 05:25 مساءً - فتحت شركة "رافد" الستار أمام أولياء الأمور للتسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1447هـ، وذلك عبر بوابة "نور" التابعة لوزارة التعليم، معلنة أن باب التسجيل سيغلق في 10 يوليو 2025.

وفي توضيح نشرته عبر حسابها المخصص لخدمة العملاء على منصة "إكس" أكدت "رافد" أن الطلاب المنتمين للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وكذلك الطلاب من ذوي الإعاقة، سيستفيدون من الخدمة مجانًا، دون الحاجة لدفع رسوم تسجيل.

ودعت الشركة الأهالي إلى الإسراع في التسجيل لتأمين مقاعد أبنائهم في الوقت المناسب، حيث إن تأخر التسجيل قد يؤدي إلى صعوبة في توفير الخدمة لاحقًا بسبب الإقبال المرتفع.