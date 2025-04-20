وزير الخارجية يشارك في حفل تدشين مقر وكالة الفضاء الأفريقية بالقاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 05:25 مساءً - قام اليوم الأحد الموافق 19 أبريل 2025، بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بالمشاركة في تدشين مقر وكالة الفضاء الأفريقية التي تتواجد في القاهرة، وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول هامة في مشوار التعاون الأفريقي المشترك.

وفقًا لرؤية الاتحاد الإفريقي، تسعى وكالة الفضاء الأفريقية للتطوير من مهارات القارة الأفريقية في أنها تمتلك تكنولوجيا الفضاء، وذلك من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية معاً.

حيث تعددت مجالات الوكالة الفضائية والتي تمثلت في :

الأمن الغذائي

إنتاج وتوزيع المحاصيل

وكذلك النظم البيئية

طرق التنوع البيولوجي

الحفاظ على الوقاية من الأمراض

مراقبة طبقات المياه تحت الأرض والمسطحات المائية.

تدهور المناطق الساحلية

السعي في تعزيز الأمن

سرعة الاستجابة للكوارث

تواجد رسم خرائط البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحكومة.

كما أعرب عبدالعاطي عن وجود أهمية في تعاون الوكالة مع المؤسسات البحثية وكذلك الجامعات ووكالات الفضاء الدولية ايضًا، فكل ذلك يساعد في تعزيز قاعدة أفريقية حادة في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء.