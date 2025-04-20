تأمين الأعياد.. هيئة الرعاية الصحية تطلق خطة طوارئ لعيد القيامة وشم النسيم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 02:29 مساءً - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية خطة طوارئ طبية استعداداً لاحتفالات عيد القيامة وشم النسيم، بهدف تعزيز الخدمات الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل.

وتشمل الخطة تعزيز الاستعدادات في 305 موقع طبي، بما في ذلك مراكز طبية ومستشفيات لتقديم الرعاية الصحية الفعالة للمواطنين خلال فترة الأعياد.

اتخذت هيئة الرعاية الصحية إجراءات استباقية لضمان سلامة المواطنين خلال الأعياد، حيث تم تقليص الإجازات وزيادة أعداد الفرق الطبية في مواقع العمل وكما تم تجهيز مراكز السموم وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة أي طارئ طبي قد يحدث.

حرص الدكتور السبكي على ضمان جاهزية المنظومة الصحية من خلال متابعة توافر الموارد الطبية واللوجستية وتشكيل غرف طوارئ مركزية وفرعية للتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تقديم خدمات طبية فعالة وآمنة للمواطنين خلال فترة الأعياد.

ركزت الخطة على ضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية مثل صرف الأدوية للأمراض المزمنة وتقديم الرعاية الطبية الطارئة لضمان صحة وسلامة المرضى خلال الأعياد.