الزكاة والضريبة والجمارك.. تطلق في السعودية تعديلات تنفيذية على ضريبة القيمة المضافة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 01:32 مساءً - أبدى مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، موافقته على كافة التعديلات التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، والتي تم بدء العمل بها منذ تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية "أم القرى"، كما يأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة لتعزيز الشفافية والامتثال الضريبي وتحسين بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية.

حيث أعطى القرار ممثل المجموعة الضريبية المسجلة في الهيئة، فرصة لا تزيد عن 180 يوماً لتسوية أوضاع المجموعة الضريبية طبقاً للتعديلات الجديدة، ويهدف هذا الإجراء إلى مساعدة المجموعات الضريبية في تعديل أوضاعها لتلبية المتطلبات الجديدة.

كما جمعت التعديلات مجموعة من الضوابط الجديدة المرتبطة بتوقف أو تنازل عن ممارسة النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى ما يخص السلع المعفاة من الضريبة بنسبة صفر بالمئة وآلية استرداد الضرائب والحالات الخاصة بذلك.

كما تضمن التعديل إزالة بعض المواد وإضافة مواد جديدة بهدف تحسين وتوضيح الإجراءات الضريبية.

تهدف التعديلات الجديدة إلى تحسين الكفاءة والفعالية في إدارة ضريبة القيمة المضافة وتعزيز مستوى الالتزام الضريبي.