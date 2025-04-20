الرياض توسع شبكة النقل العام بتشغيل محطتين جديدتين في مسار القطار البرتقالي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 12:31 مساءً - كشفت هيئة النقل العام في مدينة الرياض عن بدء تشغيل محطتين جديدتين في مسار القطار البرتقالي، وهما محطة سكة الحديد ومحطة حي جرير، وتأتي هذه الخطوة لتطوير مستوى كفاءة شبكة النقل بالمملكة وتسهيل تنقل السكان في أحياء العاصمة.

حيث يتم تشغيل المحطتين الجديدتين كجزء من جهود تحسين نظام النقل العام وتحقيق التكامل فيه، حيث يمكن للمستخدمين الآن الاستفادة من الخدمة من خلال تطبيق "درب" لحجز رحلاتهم بسهولة وسرعة.

يعكس توسيع شبكة السكك الحديدية التزام الهيئة بتوفير وسائل نقل حديثة وآمنة، تدعم الاستدامة وتساعد في تقليل الازدحام المروري في المدينة.