وزير الري يتعاون مع اليونسكو لإنشاء متحف يهدف إلى الحفاظ على تراث...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 12:31 مساءً - أشار وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أنه يتم التنسيق حالياً بين الوزارة ومنظمة اليونسكو لإنشاء متحف لري بهدف الحفاظ على تراث الوزارة وأيضًا توثيق الحضارة المصرية القديمة والحديثة في إدارة المياه بشكل جيد.
الحفاظ على المنشآت المائية التي تتميز بالطابع التراثي
- إصلاح الوثائق التاريخية البارزة (كالكتب والخرائط والتقارير والصور)
- توثيق تاريخ الزراعة المائية في مصر عبر الأفلام الوثائقية.
مقتنيات الوزارة التاريخية
- العديد من المعالم المائية التاريخية مثل القناطر القديمة في الدلتا وخزان أسوان القديم.
- وتكون من كتب، تقارير؛ خرائط، موسوعات، صور، وألبومات نادرة مثل وصف مصر وألبوم حفل افتتاح قناة السويس في عام 1869.
- وكذلك تعزيز الوعي لدى المجتمع بأهمية المياه والرابطة القوية التي تجمع المصريين بنهر النيل.
- وأيضًا تشجيع المصريين على حماية نهر النيل والمسطحات المائية من كافة أشكال التلوث، بالإضافة إلى تعزيز ترشيد استخدام المياه وإدارتها بشكل جيد.