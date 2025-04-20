وزير الري يتعاون مع اليونسكو لإنشاء متحف يهدف إلى الحفاظ على تراث...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 12:31 مساءً - أشار وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أنه يتم التنسيق حالياً بين الوزارة ومنظمة اليونسكو لإنشاء متحف لري بهدف الحفاظ على تراث الوزارة وأيضًا توثيق الحضارة المصرية القديمة والحديثة في إدارة المياه بشكل جيد.

الحفاظ على المنشآت المائية التي تتميز بالطابع التراثي

إصلاح الوثائق التاريخية البارزة (كالكتب والخرائط والتقارير والصور)

توثيق تاريخ الزراعة المائية في مصر عبر الأفلام الوثائقية.

مقتنيات الوزارة التاريخية