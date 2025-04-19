اكتشافان أثريان يربطان بين حضارتي مصر والأردن ويكشفان أسرارًا جديدة عن الفراعنة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 08:29 مساءً - شهدت المنطقة الجنوبية الشرقية من محمية وادي رم في الأردن، اليوم السبت، كشفًا أثريًا مهمًا أعاد تسليط الضوء على امتداد التأثير الفرعوني خارج حدود مصر القديمة.

وأعلنت وزيرة السياحة والآثار الأردنية، لينا عناب، خلال مؤتمر صحفي حضره عالم الآثار المصري الشهير الدكتور زاهي حواس، عن العثور على نقش هيروغليفي ملكي يحمل خرطوشًا باسم الفرعون رمسيس الثالث، أحد أبرز ملوك الدولة الحديثة، والذي حكم في الفترة ما بين 1186 و1155 قبل الميلاد.

هذا الاكتشاف النادر يعكس وجود تواصل حضاري بين مصر الفرعونية والمنطقة العربية، ويشير إلى احتمال وجود طرق تجارية أو حملات عسكرية وصلت إلى جنوب الأردن خلال فترة حكم رمسيس الثالث.

وفي سياق متصل، أعلنت مصر، يوم أمس الجمعة، عن أحد أبرز الاكتشافات الأثرية في منطقة سقارة، والتي لطالما كانت مصدرًا للكنوز التاريخية المرتبطة بعصور مصر القديمة.

فقد تمكنت البعثة المصرية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار ومؤسسة الدكتور زاهي حواس للآثار والتراث، من العثور على مقبرة الأمير وسر إف رع، نجل الملك أوسر كاف، مؤسس الأسرة الخامسة.

وقد وصف هذا الاكتشاف بأنه "استثنائي" حيث عثرت البعثة على باب وهمي ضخم من الجرانيت الوردي، يبلغ ارتفاعه حوالي 4.5 متر، وهو الأول من نوعه، مزين بنقوش هيروغليفية دقيقة تشير إلى مناصب وألقاب الأمير الرفيعة، مثل: "الوريث الشرعي"، و"حاكم بوتو ونخبت"، و"الوزير"، و"الكاتب الملكي".

حيث ترددت المفاجآت التي جاءت بإعلان الدكتور زاهي حواس عن اكتشاف مجموعة تماثيل نادرة تجسد الملك زوسر وزوجته وبناته العشر.

وأشار إلى أن هذه التماثيل لم تكن موجودة في موقعها الأصلي بجوار هرم زوسر المدرج، بل نقلت إلى المقبرة خلال العصور المتأخرة لأسباب لا تزال غير واضحة حتى الآن، مما يفتح الباب أمام تساؤلات جديدة حول الطقوس الجنائزية والتحولات التاريخية في تلك الفترة.

وأكد حواس أن أعمال التنقيب لا تزال مستمرة، وأن الفريق يسعى إلى كشف المزيد من الأسرار لفهم السياق التاريخي لنقل التماثيل، إضافة إلى دراسة المكتشفات النادرة التي ألقت الضوء على حقب كانت غامضة في تاريخ مصر القديمة.