القيادة السعودية تهنئ الرئيس الجابوني بريس كلوتير أوليغي نغيما بمناسبة فوزه الرئاسي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 07:28 مساءً - رفع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أسمى آيات التهاني إلى فخامة الرئيس بريس كلوتير أوليغي نغيما بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية متمنياً له وللشعب الجابوني دوام التوفيق والازدهار.

كما أرسل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد برقية تهنئة للرئيس الجابوني نغيما معبراً فيها عن تهانيه القلبية وتمنياته الصادقة له بالتوفيق وللشعب الجابوني بمزيد من الرفعة والتقدم.

تجسد هذه التهنئة الروابط الأخوية الراسخة بين السعودية والجابون والتزام القيادة السعودية بتعزيز العلاقات الثنائية وتقديم التهاني في المناسبات الهامة كتعبير عن التضامن والمودة.