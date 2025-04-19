وزير قطاع الأعمال يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة المجيد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 07:28 مساءً - بعث المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، برقية بهنئ فيها قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وأيضًا بطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأكد الوزير في برقيته:

"أتقدم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات لقداستكم، ولجميع الأخوة الأقباط داخل مصر وكذلك خارجها، بمناسبة عيد القيامة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ لمصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان، ويحقق لها مزيدًا من التقدم والازدهار في ظل الجمهورية الجديدة".

وتعتبر هذه التهنئة لتجسد روح المحبة والتآخي التي تجمع بين المصريين، مسلمين وأقباطًا، وتعكس عمق العلاقات الودية وقيم التسامح والتعايش التي تميز المجتمع المصري عبر العصور.