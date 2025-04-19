مصر تنهي أزمة جثمان والدة عصام حجي في أمريكا بعد تراشق لفظي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 06:31 مساءً - نشبت مشادة بين الدكتور عصام حجي العالم المصري في علوم الفضاء بوكالة "ناسا" ومصطفى عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة بسبب مواجهة إنسانية مؤلمة تعرض لها حجي بعد وفاة والدته في الولايات المتحدة، حيث تعثرت إجراءات إعادة جثمانها إلى مصر.

رد عز العرب على حجي بتعليقات قاسية متهماً إياه بمشاكل نفسية، مما أغضب حجي ودفعه للرد بعنف، حيث انتقد عز العرب على أسلوبه غير اللائق.

أثارت هذه الواقعة ردود فعل واسعة النطاق، حيث أبدى العديد من المتابعين تضامنهم مع حجي وانتقدوا طريقة تعامل عز العرب مع الموقف.

اتخذت وزارة الشباب والرياضة إجراءات فورية بإحالة عز العرب للتحقيق مؤكدة أن سلوكه لا يمت للسياسات الرسمية للوزارة.

وفي سياق متصل، قدم حجي شكره الخالص لوزارة الخارجية والقنصلية المصرية في لوس أنجلوس على تعاونهم المثمر في إنهاء إجراءات نقل جثمان والدته.