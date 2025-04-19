انطلاق مؤتمر العمل العربي في القاهرة بمشاركة 500 من ممثلي الحكومات والعمال

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 04:32 مساءً - انطلقت اليوم السبت 19 أبريل 2025، فعاليات الدورة الـ51 لمؤتمر العمل العربي الذي يقام في القاهرة تحت رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بمشاركة أكثر من 500 ممثل عن الحكومات والعمال وأيضًا أصحاب العمل العرب.

حيث يركز المؤتمر على دعم عضوية فلسطين الكاملة في منظمة العمل الدولية، كما سيناقش المؤتمر آليات دعم العمالة العربية، وكل ما يخص مكافحة بطالة الشباب وأيضًا تشغيل الأطفال وتمكين المرأة.

كما سيتم مناقشة تأثير التحول التكنولوجي على سوق العمل، مع التركيز على إعادة تأهيل العمالة العربية لمواكبة المهن الجديدة.

حيث يأتي المؤتمر في ظل احتفال منظمة العمل العربية بمرور 60 عامًا على تأسيسها، كما سيتم خلال المؤتمر حشد الجهود لدعم عضوية فلسطين في منظمة العمل الدولية خلال المؤتمر الدولي المزمع عقده في يونيو المقبل.