لتبرعهم بالدم 10 مرات.. خادم الحرمين الشريفين يكرم 115 مقيمًا بميدالية الاستحقاق

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 03:31 مساءً - كرم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 115 مقيمًا في المملكة العربية السعودية، وذلك بمنحهم ميدالية الاستحقاق التي تعد من الدرجة الثالثة، نظير تبرع كل شخص منهم بدمه لمدة عشر مرات.

وتأتي هذه المبادرة تقديرًا لجهودهم الإنسانية والخيرية في المساهمة بإنقاذ حياة المرضى والمحتاجين إلى عمليات نقل الدم، وتعكس التزام المملكة بتعزيز قيم التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع.

تضمن القرار أسماء 115 مقيمًا من مختلف الجنسيات، ممن قدموا تبرعاتهم بدمهم عشر مرات، ليكونوا نموذجًا للعمل الإنساني والتضحية في سبيل خدمة الآخرين.

تبرع المتبرعون بدمهم عشر مرات، هذا ساهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمحتاجين إلى عمليات نقل الدم، ويُعد هذا العمل دليلًا على التزامهم بقيم التضامن والمسؤولية الاجتماعية.